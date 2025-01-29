Студентка из Подмосковья прошла стажировку в Госдуме РФ благодаря «Профразвитию»

Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с депутатами Госдумы РФ запустил стажировку для будущих парламентариев и государственных служащих. Заявки подали более тысячи российских студентов. После серьезного отбора 32 участника из 13 регионов страны получили приглашение пройти стажировку в командах народных избранников, среди них — Алиса Чубина из города Пушкино Московской области.

Проект «Профразвитие» помогает студентам знакомиться с процессом трудоустройства, находить подходящие стажировки и получать поддержку при подготовке к ним. Отбор на стажировку в Госдуму РФ в команду первого заместителя председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой прошла студентка МГЮА им. О. Е. Кутафина Алиса Чубина, приняв участие во втором сезоне проекта «Профразвитие».

«Современный рынок труда стремительно меняется, и молодым специалистам нужна поддержка при поиске первой работы. Проект «Профразвитие» формирует молодые кадры, готовые к вызовам времени. Мы помогаем участникам сделать уверенный шаг на пути к профессиональной самореализации: определиться с карьерными целями, установить связь с потенциальными работодателями, сформировать востребованные навыки и получить ценный опыт, который станет основой успешной карьеры в будущем. За 1,5 года к проекту присоединилось больше 95 тыс. заинтересованных в своем развитии молодых людей, которые начали свой карьерный путь вместе с президентской платформой», — рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На стажировке в Госдуме молодые специалисты посещают заседания комитетов и мероприятия, готовят аналитические, информационные, новостные и справочные материалы, анонсы и интервью, ведут деловую переписку, составляют протоколы и резолюции, мониторят темы и события.

«Практический опыт работы крайне важен для подрастающего поколения, и стажировка в Госдуме, которую мы организовали для участников проекта «Профразвитие», стала отличной возможностью для ребят применить свои знания на практике. Мне удалось познакомиться со стажерами, и я была приятно удивлена их заинтересованностью и профессионализмом. Мы активно взаимодействовали, и я с удовольствием делилась своим опытом с одной стороны, а с другой стороны и свежий взгляд ребят был очень ценен для нашей работы. Сотрудничество с проектом «Профразвитие» платформы «Россия — страна возможностей» — это важная возможность для нас открывать новые таланты и двигаться вперед, и мы открыты к дальнейшему взаимодействию», — подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Алиса Чубина из города Пушкино Московской области — студентка 5 курса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), обучается по специальности «Судебная и прокурорская деятельность». Помимо учебы в университете, она руководит Молодежным активом в Союзе юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и университете. Девушка занимается правовым просвещением граждан, активно участвует в волонтерских и общественных проектах, всероссийских и международных форумах и конференциях. Особое внимание уделяет медиабезопасности, принимала участие во Всероссийских соревнованиях по медиааналитике.

«Несколько лет активно участвую в проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», в прошлом году решила попробовать свои силы в проекте «Профразвитие». Это было правильным решением, так как я получила уникальный опыт на стажировке в Госдуме: приняла участие в разработке инициатив для законопроектов, подготовке документов, познакомилась с замечательной командой помощников депутата. Стажировка обогатила новыми знаниями и навыками. Благодарю президентскую платформу за предоставленную возможность!» — поделилась впечатлениями победитель проекта «Профразвитие» Алиса Чубина из Московской области.

Вместе с другими студентами Алиса прокачала профессиональные компетенции, в числе которых письменная, информационная и правовая грамотность, углубленное понимание системы законотворчества, работа с большим объемом данных, разведка по открытым источникам, а также будут развивать свои гибкие навыки — лидерство, эмоциональный интеллект, коммуникативную грамотность, планирование, выработку решений и другие.

Стажеры, проходящие стажировку в Москве, представляют 13 регионов России. Многие из студентов обучаются по направлению «Юриспруденция» и в своем юном возрасте активно ведут международную, информационную или юридическую работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.