Студентка из Подмосковья победила в международном конкурсе NEW PROJECT

«NEW PROJECT» входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, утвержденный министерством просвещения России. Конкурс был направлен на стимулирование творческого мышления, поддержку научного и исследовательского потенциала, развитие коммуникативных навыков, популяризацию науки и образования, а также выявление и поддержку талантливых учащихся.

Подготовка проекта Карины Охотниковой проходила под руководством наставника Ольги Макеевой. Карина продемонстрировала выдающиеся способности и креативность, что позволило ей достичь высоких результатов.

«Международный центр исследовательских проектов представляет собой авторитетный учебный и исследовательский центр, ориентированный на создание и реализацию инновационных проектов в различных областях науки и образования», — отметили организаторы конкурса.

В пресс-службе ведомства поздравили Карину с заслуженной победой и пожелали успехов в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.