Студентка из Луховиц стала бронзовым призером отброчного этапа чемпионата

В подмосковном колледже «Энергия» Балашихинского структурного подразделения состоялся отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Алла Войтенко под руководством наставника Надежды Массеровой заняла третье место в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.

Студентка успешно показала свои навыки в монтаже гипсокартонных листов, включая правильное выравнивание и крепление. Она применила различные техники штукатурки для создания ровных и гладких поверхностей, правильно установила материалы для обеспечения эффективной изоляции помещений и т. д.

В ведомстве отметили, что заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Иванова выразила благодарность Алле и ее наставнику за труд и достигнутые результаты, отметив, что такие успехи вдохновляют на дальнейшее профессиональное развитие и достижение новых высот в мастерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.