Студентка из Коломны победила в двух конкурсах сочинений на китайском языке

На Международном конкурсе эссе на иностранных языках «Единство в различии», организованном образовательной компанией «Релод», студентка заняла первое место. В своем эссе она сравнила роль учителя в Китае и России.

Кроме того, Екатерина стала победителем II межвузовского конкурса сочинений на китайском языке, который прошел в институте Конфуция Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. Конкурс был приурочен к 20-летию со дня создания первого Института Конфуция и проводился в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.

В конкурсе приняли участие более 300 студентов из разных вузов России. Екатерина обошла всех своих конкурентов и завоевала золотую медаль.

«Поздравляем Екатерину Боярскую с заслуженной победой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.