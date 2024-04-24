Студентка из Бронниц стала победителем конкурса предпринимательских проектов

Третьекурсница автомобильно-дорожного колледжа округа Бронницы Людмила Перелыгина стала победителем ХIV конкурса молодежных предпринимательских проектов «Свое дело — 2024» в номинации «Лучший предпринимательский проект в сфере экологии». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Проект Людмилы Перелыгиной направлен на создание мобильного приложения для сбора и переработки вторсырья. Приложение позволит пользователям находить ближайшие пункты приема вторсырья, получать информацию о ценах и условиях приема, а также заказывать вывоз вторсырья на дом. Победа в конкурсе позволит Перелыгиной получить поддержку и ресурсы для реализации своего проекта. Она сможет воспользоваться консультациями экспертов, пройти обучение и получить грант на развитие своего бизнеса.

Финал конкурса состоялся в кампусе бизнес-акселератора MUIV.Lab. Для реализации своего проекта студентка приглашена в «Точку роста» национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.