Студентка из Богородского округа выступит на «Студвесне» в Хабаровске

Студентка Ногинского колледжа Ярослава Ячменева стала победителем регионального этапа «Студенческой весны Подмосковья — 2026» и представит округ на всероссийском фестивале в Хабаровске с 8 по 13 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гала-концерт регионального этапа «Студенческой весны Подмосковья — 2026» прошел 5 июня во Дворце культуры Жуковского. В рамках мероприятия подвели итоги конкурса и наградили лауреатов и победителей в торжественной обстановке.

Студентка Ногинского колледжа, активистка творческого объединения «Делаем с душой» Ярослава Ячменева получила награду за победу в конкурсе и выступила на гала-концерте. По словам наставников, впереди у девушки следующий этап — участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в Хабаровске.

Фестиваль пройдет с 8 по 13 июня и объединит более 1500 студентов профессиональных образовательных организаций из всех регионов России, прошедших региональный отбор. Мероприятие считается одним из ключевых событий в сфере молодежного творчества и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.