Студентка Губернского колледжа г. о. Серпухов одержала победу на соревнованиях «Хвостатый драйв»

Студентки губернского колледжа достойно представили учебное заведение на соревнованиях по экстремальным гонкам с собаками «Хвостатый драйв», которые прошли в городе Старая Купавна Ногинского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В группе «Юниоры» приняли участие студентки группы КН-21 Губернского колледжа Алёна Зевакина и Ксения Мальцева.

Особое поздравление — студентке Алёне Зевакиной, которая заняла почётное 1-е место среди 76 участников. Это выдающийся результат, демонстрирующий высокий уровень подготовки, выносливость, целеустремлённость и отличную работу в тандеме с четвероногим напарником.

Соревнования «Хвостатый драйв» — это не только проверка физической формы, но и испытание на взаимопонимание между человеком и собакой. Алёна и её питомец показали отличную слаженность и уверенно пришли к финишу первыми.

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