Студентка ГСГУ выиграла миллион на конкурсе «Большая перемена»

Студентка егорьевского Колледжа педагогики и искусства, филиала ГСГУ, Софья Силкина стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграла один миллион рублей. Финал сезона прошел в Нижнем Новгороде, где собрались 600 студентов колледжей из 63 регионов страны, сообщает пресс-служба ГСГУ.

Уже традиционно лауреатами первой и второй степени финала «Большой перемены» стали и студенты Зарайского педагогического колледжа: Ксения Марушкина, Алина Гусева и Дмитрий Гахов. Молодые люди получили премии в сто и двести тысяч рублей, которые можно потратить на образование, саморазвитие или запуск своего проекта.

Шестой сезон конкурса длился полгода и завершился пятидневной «Большой игрой». Ребята посещали лекции и мастер-классы, выполняли конкурсные задания и защищали их перед федеральными экспертами, а также встречались с экспертами в области образования, науки, медиа и креативных индустрий.

В этом году «Большую перемену» посвятили теме «От мечты к свершениям». Участники рассказывали о своих заветных мечтах, пробовали сделать первый шаг к их реализации и обсуждали, как помогать людям в разных странах воплощать свои мечты в жизнь. В рамках конкурса также были задания, связанные с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети».