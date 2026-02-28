Студентам Воскресенска представили ведущих работодателей округа

В Воскресенском колледже состоялось открытие традиционной масштабной ярмарки вакансий под названием «День карьеры — 2026». Организатором мероприятия выступило учебное заведение совместно с Кадровым центром Подмосковья. Посетителями ярмарки стали свыше 500 выпускников и студентов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители организаций напрямую пообщались с молодыми специалистами и студентами, что дало последним отличный шанс найти будущее место работы. Ряд компаний выразили готовность брать на работу кандидатов даже без практического опыта, а также предлагать частичную занятость тем, кто учится на старших курсах.

Кандидатам презентовали свои вакансии и рассказали об условиях труда представители филиала «ВМУ» компании «Уралхим», предприятие «Цементум» и филиал «Мособлэнерго». Ключевое внимание в ходе обсуждений было сосредоточено на агропромышленной отрасли, поскольку она является ведущей для экономики региона.

В рамках мероприятия глава муниципального округа Алексей Малкин вместе с директором колледжа Аллой Луниной прошли по выставочным рядам, осмотрели представленные стенды и пообщались как со студентами, так и с представителями компаний.

Кроме того, для воскресенцев провели тренинг «Эффективное собеседование», посвященный навыкам самопрезентации. Занятие организовали профессиональные коучи из Кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.