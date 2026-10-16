Студентам в Электроуглях рассказали о волонтерстве и помощи бойцам СВО

Представители Дома СВО Богородского округа и волонтеры движения «Своих не бросаем» из Электроуглей провели открытый урок мужества в подмосковном колледже «Энергия».

Участники встречи рассказали студентам, как организована системная помощь бойцам, какие гуманитарные грузы собирают и отправляют на передовую и как жители могут присоединиться к этой работе.

Представители Дома СВО также провели наглядную лекцию и продемонстрировали работу беспилотных летательных аппаратов. Студенты узнали об их применении в гражданской жизни и значении для выполнения боевых задач и сохранения жизней военнослужащих в зоне спецоперации.

Встреча прошла в формате диалога. Учащиеся задавали вопросы о волонтерской логистике и особенностях управления дронами. По итогам урока участники поблагодарили организаторов за теплый прием и отметили значение таких мероприятий для воспитания патриотизма и гражданской ответственности у молодежи.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.