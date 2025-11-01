Иностранным студентам Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) начали блокировать банковские счета и выписывать денежные штрафы из-за нового закона о иностранцах. В похожей ситуации оказались 600 обучающихся, утверждает Baza со ссылкой на вуз и его подопечных.

Одна из студенток, которой заблокировали счет и выписали штраф за нарушение нового закона об иностранцах, — гражданка Казахстана Карина (имя изменено). По словам девушки, в июле она поехала в отдел МВД по Одинцовскому городскому округу, чтобы продлить миграционную карту и регистрацию. Однако там, по словам Карины, была очередь в сотни людей, а нужный кабинет принимал всего два раза в неделю. В итоге студентка не смогла продлить документы и, как многие другие обучающиеся, уехала в родную страну — ее документы должны были автоматически продлиться при пересечении границы.

Однако в октябре банковские счета казахстанки заблокировали. Оказалось, что девушка и ряд других иностранных студентов столичного вуза попали в реестр контролируемых лиц. Тогда же выяснилось, что по новому закону Карина выехала из России слишком поздно, за что ее также оштрафовали на 40 тыс. рублей и заблокировали счет.

Всего с похожей проблемой столкнулись около 600 студентов «Вышки». Они уже обратились к дипломатам своих стран и руководству вуза, попросив разобраться в проблеме. По словам студентов, их никто не предупреждал о новых правилах, введенных для иностранцев в России.

Представители ВШЭ подтвердили, что теперь студенты вынуждены заниматься миграционными вопросами самостоятельно. Вместе с тем в вузе подчеркнули, что готовы оказывать обучающимся правовую и материальную помощь.

