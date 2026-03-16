Студентам Технико-экономического колледжа рассказали о безопасности в рамках молодежного проекта «Час безопасности»

Мероприятие собрало около 20 студентов первого курса. Ребята получили четкий алгоритм действий в критических ситуациях.

Главное правило в толпе — любой ценой устоять на ногах. Если вы оказались в «замесе», нельзя падать. Руки нужно согнуть в локтях и прижать к груди, чтобы защитить жизненно важные органы от давления. Держаться подальше от стеклянных витрин, углов и стен — там риск получить травму выше всего.

План действий при ЧС: при первых признаках угрозы незамедлительно звонить по номеру 112. Четко назвать адрес и характер происшествия.

«Наша цель — не просто провести скучную лекцию, а выстроить живой диалог. Мы делимся с ребятами практическими советами, которые реально помогают в жизни, и на примере нашего проекта показываем: любая интересная задумка может „взлететь“, — рассказал ведущий встречи Халитбек Ашрафов.

Особое внимание уделили ежегодной премии имени Максима Соколова — молодежному грантовому конкурсу, финалистом которого стал проект «Час безопасности». Студентам рассказали, как инициативная молодежь Подольска может получить поддержку и выиграть грант на реализацию своих идей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.