Студентам Талдомского колледжа рассказали, как не попасть под влияние мошенников

Студентам Талдомского колледжа разъяснили, как избежать уловок злоумышленников и не стать жертвой обмана. Перед учащимися выступил помощник прокурора Талдомского городского округа Дмитрий Мурашов. Он рассказал молодым людям о преступлениях, совершаемых в сфере IT, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Жертвой мошеннических схем может оказаться любой человек, при этом число кибератак неуклонно растет. Аферисты нередко давят на темы, особенно важные для студентов: «поступление в ВУЗ, поиск репетиторов или общежития, нужно быть внимательным».

Отдельно была затронута проблема дропперов — тех, кто за плату проводит чужие денежные средства через свои банковские карты. Со стороны это выглядит как «легкий заработок», однако на деле подобные действия грозят серьезной уголовной ответственностью.

По окончании беседы студенты смогли задать вопросы и рассказать собственные истории из жизни.