Студентам Щелкова провели экскурсию на предприятии «Газпром космические системы»

11-го февраля студенты двух групп Щелковского колледжа, обучающиеся по специальностям «Мастер по обработке цифровой информации» и «Сетевое и системное администрирование» совместно с руководителями групп побывали с экскурсией на предприятии ООО «Газпром СПКА». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия была организована с целью знакомства с наукоемкими технологиями, которые применяют на предприятии, с практическим применением профессиональных компетенций по приобретаемым в колледже специальностям, востребованным на современном производстве. ООО «Газпром СПКА» осуществляет деятельность в области проектирования, сборки и испытания космической техники, реализует проект создания сборочного производства космических аппаратов (СПКА) в интересах ПАО «Газпром» и других потенциальных заказчиков.

Студентам представилась уникальная возможность увидеть предприятие перед запуском в эксплуатацию. Заместитель главного инженера Сборочного производства космических аппаратов провел увлекательную лекцию, рассказал и показал удивительные приборы: испытательные стенды, комплексы, акустическую и безэховую камеру. Дополнительным бонусом стала возможность пообщаться с инженерами-разработчиками в их рабочей среде и задать интересующие студентов вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.