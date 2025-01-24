Студентам рассказали, как найти время и на учебу, и на личную жизнь

Полезными для студентов будут техники тайм-менеджмента, позволяющие использовать ограниченные ресурсы более продуктивно уже на короткой дистанции, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

25 января в России будет отмечаться День студента. Праздник символизирует важность студенческой жизни и объединяет учащихся по всей стране. Дата совпадает с днем памяти святой мученицы Татьяны, которую принято считать покровительницей студентов.

«Составить план — это одно, а постоянно его придерживаться — совсем другое. Поэтому очень важно не только составлять расписание, но и стараться его соблюдать. Здесь же полезными будут и техники тайм-менеджмента, позволяющие использовать ограниченные ресурсы более продуктивно уже на короткой дистанции: при подготовке к семинару или перед сессией, написанию курсовой работы или диплома», — сказал Хакимов.

Он отметил, что с поступлением в высшее учебное заведение весь распорядок жизни значительно меняется. Важно научиться распределять время так, чтобы его хватало и на учебу, и на личную жизнь.

«Студенческие годы — пора активности и веселья. Но также и момент, когда человек учится принимать ответственность за себя и собственное будущее. Конечно, иногда так хочется пропустить пару и просто поспать подольше или погулять в парке в погожий денек. Поэтому стоит задать себе вопрос: „Что для меня имеет большее значение?“ И честно на него ответить», — посоветовал психолог.

По мнению Хакимова, это поможет укрепить решимость не сходить с намеченного пути, станет своеобразным испытанием воли и закалкой характера.