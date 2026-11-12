Студентам Одинцовского техникума показали фильм о методах вербовки

Студенты Одинцовского техникума 11 ноября посмотрели документальный фильм «Не говори «ДА»» о вовлечении детей и подростков в опасные движения и обсудили способы противодействия манипуляциям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Показ документального фильма Виталия Карамзина и компании ВГТРК «Не говори «ДА»» состоялся в среду, 11 ноября, в Одинцовском техникуме. Мероприятие провели в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Московской области на 2024–2028 годы, а также для профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Картина рассказывает о методах, с помощью которых вербовщики вовлекают детей и подростков в опасные, деструктивные движения. Фильм показывает, как молодые люди могут попасть под влияние экстремистских и террористических идеологий и как их подталкивают к опасным поступкам, включая нападения на учебные заведения.

После просмотра студенты обсудили поднятые в фильме вопросы. Особое внимание уделили бдительности, критическому мышлению и умению противостоять манипуляциям, которые могут привести к трагическим последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.