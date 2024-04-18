Студентам МГУ рассказали о работе в агропромышленном секторе Подмосковья

Факультет почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова провел день карьеры, участие в котором приняли отраслевые специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, представители крупных отечественных биохимических и агропромышленных компаний, а также Россельхозбанка и ИЦ Сколково. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«За молодыми квалифицированными кадрами в Подмосковье ведется настоящая «охота», однако они должны обладать не только фундаментальной базой знаний, но и опытом ее применения. Поэтому мы со своей стороны готовы оказывать поддержку студентам вузов в прохождении производственной практики. Сегодняшние аграрии — это прежде всего инженеры и менеджеры, так как труд в сельском хозяйстве становится более автоматизированным и роботизированным», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

В холле биолого-почвенного корпуса была открыта стендовая сессия более 10 компаний. Студенты имели возможность лично пообщаться с представителями, а также поучаствовать в профильных мастер-классах.

Чем может сегодня привлечь отрасль сельского хозяйства молодых специалистов:

интересной и динамичной работой;

средней заработной платой от 70 тыс. рублей на начальном уровне;

наличием перспектив карьерного роста;

доступность до места работы;

предоставлением служебного жилья на некоторых местах работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.