Студентам колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе представили возможности обучения в ММУ

10 февраля представители Московского международного университета провели встречу со студентами колледжа «Энергия» в Реутове и Балашихе, где рассказали о перспективах получения высшего образования и условиях поступления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре оборонно-промышленной подготовки и центре инженерного программирования колледжа «Энергия» прошла встреча с представителями Московского международного университета. Мероприятие было организовано для первокурсников и студентов выпускных групп.

Студентам рассказали о возможностях продолжения обучения в Московском международном университете, образовательных траекториях и адаптированных программах для поступающих из колледжа. Участники встречи обсудили условия поступления и познакомились с направлениями подготовки, которые предлагает университет.

Особое внимание уделили возможностям стажировок и международных обменов, а также историям студентов ММУ, которые поделились своим опытом обучения и рассказали о поддержке университета в достижении профессиональных целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.