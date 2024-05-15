Студентам из Мытищ показали документальный фильм о героях СВО

Фильм «Русская Земля», посвященный героям специальной военной операции, студентам и преподавателям Государственного университета просвещения представил его автор Роман Разум. Кинопоказ состоялся в центре молодежных инициатив «ПРОстранство» в Мытищах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Роман Владимирович — участник СВО, председатель союза кинематографистов Луганской Народной Республики, режиссер, композитор, певец. В этом году он стал доверенным лицом Президента России в ЛНР.

Он рассказал участникам встречи о ситуации на Донбассе, боевом опыте и творческих проектах.

«Самое важное, что может сделать человек в своей жизни, — служить Родине! Служение относится к любой профессии, будь то военный, музыкант или человек творческой профессии», — сказал Роман Разум.

Он отметил, что профессия учителя очень важна, потому что именно им, сегодняшним студентам, совсем скоро предстоит обучать и воспитывать будущее поколение.

Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать. «Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.