Студентам Богородского округа рассказали об истории родного края

Лектор туристского информационного центра Валерий Иванов провел лекцию для студентов подмосковного колледжа «Энергия» 1 и 2 курсов СП ЦИТП города Ногинска Богородского округа на тему «Два Гагарина». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ребята узнали об истории родного края и о проекте «Два Гагарина», который посвящен двум знаковым юбилеям 2024 года — 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и 195-летию со дня рождения родоначальника русского космизма Николая Федорова, потомка рода князей Гагариных.

Студенты расширили свои научные горизонты, узнав об истории города и о своем учебном учреждении, познакомились с интересными личностями, внесшими вклад в развитие космоса.

Обучающиеся выразили благодарность туристскому информационному центру за приглашение и лектору за познавательную и интересную встречу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.