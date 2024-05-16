Студентам Балашихи рассказали о перспективах трудоустройства в Метрополитен

Выпускники и предвыпускники Балашихинского центра гидрометеорологии и аэронавигации колледжа «Энергия» встретились с представителями Государственного унитарного предприятия «Московский Метрополитен» в рамках программы профориентации, передает пресс-служба министерства образования Московской области.

Начальник Электродепо Руднево Александр Макаров и Начальник производственно-технического отдела Михаил Пятов, выпускник Гидрометеорологического техникума, провели интерактивное занятие, на котором рассказали о специфике работы в Московском метрополитене. В ходе встречи была представлена видеопрезентация, а также прошло устное выступление, в котором подробно рассматривались нюансы и тонкости работы в данной организации.

Студенты также получили представление о структуре и перспективах развития Московского метрополитена, а также о мерах социальной защиты работников предприятия. Важной частью встречи стало обсуждение студенческих отрядов Транспортного комплекса и демонстрация карьерного роста от начинающих специалистов до сотрудников высшего звена на примере действующих руководителей.

Участники встречи обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества в рамках федерального проекта «Профессионалитет», уделив особое внимание аспектам, связанным с развитием стажировок и других программ для студентов. Студенты проявили большой интерес к лекции и задали приглашенным работодателямряд сопутствующих вопросов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.