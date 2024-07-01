сегодня в 18:05

Студент Подмосковья стал серебряным призером чемпионата по авиационной отрасли

В Ульяновском авиационном колледже завершился итоговый этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования проводились по компетенции «Обслуживание авиационной техники», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студент второго курса Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина Александр Бояновский завоевал серебряную медаль.

В течение нескольких дней соревнований девять участников проявили не только техническое мастерство, но и сплоченность команды, умение работать в условиях высокой ответственности и строгих требований авиационной отрасли.

В соревнованиях приняли участие студенты из различных регионов России, включая Республику Татарстан, Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Ульяновскую, Новосибирскую области и Оренбург.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.