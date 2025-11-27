Студент Подмосковья поучаствовал в конкурсе профессионального мастерства

26 ноября в городе Бронницы состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер по ремонту автомобилей», в котором принял участие Чеховский техникум. Учебное заведение представили студент Егор Пушков и преподаватель специальных дисциплин Вячеслав Ходань, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходили на базе автомобильно-дорожного колледжа и включали несколько этапов, направленных на проверку профессиональных навыков участников. Конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения в следующих областях: поиск неисправностей в автомобиле; диагностика транспортных средств; соблюдение регламентов технического обслуживания.

Егор Пушков успешно справился с поставленными задачами и был награжден сертификатом участника, что стало значимым достижением для него и техникума в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.