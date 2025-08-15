Студент Можайского техникума показал высокий результат на конкурсе «Пахарь-2025»

сегодня в 10:09

Особо ожидаемым событием агропромышленной выставки «День поля Московской области — 2025» в Зарайске стал конкурс механизаторов «Пахарь-2025». Можайский округ представил Максим Серкутьев — студент 3 курса Можайского техникума, подготовленный мастером производственного обучения Игорем Ивановым. Студент продемонстрировал отличные профессиональные навыки и был высоко оценен жюри. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот успех говорит сам за себя — качественное наставничество помогает студентам увлекаться профессией и достигать карьерных высот.

«Максим отлично показал себя! Ему было сложно — новое место, почва, переживания. Мой ученик большой молодец и будущий первоклассный специалист!» — поделился Игорь Иванов.

Делегацию Можайска возглавила заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова. Можайцы детально ознакомились с передовыми агротехнологиями, новинками сельхозтехники и экспозициями ведущих отраслевых компаний.

«Совместно с коллегами сегодня, увидели инновационные машины и современные технологии, которые открывают новые возможности для развития сельского хозяйства. Такие выставки — это отличная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений отрасли», — отметила Ольга Спиридонова.

В торжественном открытии выставки с приветственным словом обратились министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных и председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин.

Мероприятие стало ключевой площадкой для показа достижений аграрного сектора Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.