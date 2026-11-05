Студент колледжа в Дмитрове завоевал серебро на чемпионате «Абилимпикс»

Илья Николаев из Подмосковного политехнического колледжа Дмитровского городского округа занял второе место в компетенции «Метрология» на Национальном чемпионате «Абилимпикс». Финал прошел с 31 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Илья Николаев представил Московскую область в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Студент Подмосковного политехнического колледжа завоевал серебро в компетенции «Метрология».

Подготовкой участника руководил эксперт-наставник Андрей Ковалев. Студент отрабатывал практические навыки, алгоритмы точных измерений и требования безопасности.

На соревнованиях участникам предстояло за ограниченное время настроить измерительные инструменты, проверить размеры готовой детали и определить шероховатость ее поверхностей. При оценке учитывали точность результатов, корректность применения методик, соблюдение требований охраны труда и рациональную организацию рабочего места.

В колледже отметили, что такие соревнования позволяют студентам не только проверить профессиональные навыки, но и обрести уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.