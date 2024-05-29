Студент из Волоколамска стал бронзовым призером чемпионата «Абилимпикс»

В подмосковном колледже «Энергия» прошел десятый Московский областной чемпионат «Абилимпикс-2024» по компетенции «Мастер по обработке цифровой информации». В данном чемпионате почетное третье место занял студент третьего курса Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Юрий Балитов, обучающийся по специальности «Информационные системы и программирование». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области

Как известно, 12 участников выполняли профессиональные задания. В рамках чемпионата проводились соревнования по различным профессиональным направлениям, включая обработку цифровой информации.

Участники демонстрировали свои навыки и знания в работе с различными программами и сервисами, связанными с обработкой данных.

В пресс-службе ведомства отметили, что руководителем и наставником студента стала Светлана Чижова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.