Студент из Татарстана передал СБУ данные бойцов ВС РФ за гражданство Украины

Студент из Татарстана предал информацию о своих друзьях-военнослужащих Вооруженных сил РФ, передав данные СБУ в обмен на гражданство Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение, сообщает Mash .

18-летний Виктор (имя изменено) из Набережных Челнов изучал украинский язык. В то время как его сверстники заключали контракты с Минобороны РФ, юноша установил тайный контакт с украинской службой безопасности. Он поделился с ними своими планами на переезд на историческую родину, поскольку его бабушка была украинкой.

Украинские спецслужбы предложили Виктору сотрудничество, и он сразу же сдал друзей-военных. В результате бойцы ВС РФ оказались в базе данных экстремистского сайта «Миротворец». Кроме того, он начал распространять проукраинские листовки в колледже, за что был отчислен.

Виктор устроился продавцом в продуктовый магазин и не отказался от мечты переехать в украинскую столицу. Однако 5 февраля правоохранительные органы задержали молодого человека за распитие алкоголя. Силовики быстро обнаружили работу Вити на украинские спецслужбы. Теперь ему грозит от 12 лет до пожизненного заключения за госизмену.

* Ресурс признан экстремистским, доступ к нему в России заблокирован.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.