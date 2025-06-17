Студент из Раменского успешно прошел отборочный тур Абилимпикса
Фото - © Раменский медиацентр
Студент авиационного техникума в Раменском Глеб Имаметдинов успешно преодолел отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025» для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Теперь ему предстоит выступить в финале в Москве.
Глеб Имаметдинов представлял Московскую область на отборочных соревнованиях по инженерному дизайну среди специалистов, которые проходили в Санкт-Петербурге. В конкурсных испытаниях участвовали представители четырёх федеральных округов России.
Задания состояли из двух модулей: необходимо было разработать 3D-детали в специальной программе, а затем сделать сборочный чертеж и спецификацию. Раменский студент набрал максимальные 100 баллов из 100 возможных.
«Выполнение заданий не вызвало у меня особых трудностей. Хотя в этом году добавилась новая программа, мне удалось успешно справиться», — отметил Глеб Имаметдинов.
Путь к успеху требовал серьезной подготовки. Сначала Глеб занял первое место на региональном этапе, а затем начал готовиться к отборочному туру под руководством преподавателя-наставника Ольги Вагановой в техникуме, а также самостоятельно дома и на работе.
Сейчас студент усердно готовится к двум важным событиям: защите дипломного проекта и финалу чемпионата «Абилимпикс-2025» в Москве. После окончания учебы Глеб продолжит работать в НИИ авиационного оборудования в Жуковском.
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