Студент из Подмосковья стал лучшим вожатым России

Владислав Шевелев из Московской области стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший вожатый России — 2026». Студент Государственного университета просвещения и командир штаба студенческих отрядов «ПРО СВЕТ» уже несколько лет работает с детьми в лагерях России и Беларуси, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Победа Владислава на всероссийском уровне — это признание его профессионализма и большой работы, которая стоит за каждым трудовым сезоном. Этим летом более 3 тысяч студентов РСО из Подмосковья работали вожатыми. Для многих это возможность еще во время учебы получить реальный опыт работы с детьми, развивать педагогические навыки и постепенно формировать собственную профессиональную траекторию», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Вожатская история Владислава началась несколько лет назад. Летом 2025 года он работал во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, а в 2026 году продолжил работу в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Республике Беларусь. Параллельно Владислав развивает студенческое сообщество в своем университете и возглавляет штаб студенческих отрядов «ПРО СВЕТ».

«Для меня эта победа — результат нескольких лет работы с детьми и постоянного развития. Каждый новый сезон дает новый опыт, учит лучше понимать ребят и брать на себя большую ответственность. Но главное — все это началось со студенческого отряда. Именно там рядом всегда была моя команда, у которой можно учиться и вместе с которой можно расти», — рассказал Владислав Шевелев.

Конкурс проводит Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Участники проходят несколько этапов отбора, в ходе которых оцениваются их профессиональный опыт, педагогические компетенции, работа с детским коллективом и способность действовать в нестандартных ситуациях.

«Победа Владислава показывает, что опыт, который студенты получают в педагогических отрядах, позволяет им конкурировать уже на всероссийском уровне. Для студенческих отрядов Московской области особенно важно, что сильные участники со временем сами становятся наставниками и лидерами для тех, кто только приходит в движение», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

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