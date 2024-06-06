Студент из Подмосковья представляет регион на этапе «Профессионалов» в Красноярке

В Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства стартовал финальный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Московскую область представил учащийся первого курса Данила Макаркин. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В течение трех дней всем участникам предстоит выполнить сложные задания, показывая высокий уровень подготовки и креативность в решении профессиональных задач.

В первый конкурсный день участникам предстояло выполнить три модуля. Участники должны были продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки в создании рекламных кампаний.

Также в рамках чемпионата проходят соревнования по компетенции «Реставрация произведений из дерева». Участники представили экспертной группе свои работы по восстановлению объектов. Среди них был и студент Ногинского центра информационно-технологической подготовки, Денис Николаенко, который вместе со своим наставником, преподавателем Анной Маковеевой, проделал значительную работу.

Все задания включали в себя устранение дефектов, восстановление элементов, соблюдение оригинальных материалов и техник, что требовало от участников высокой точности и внимания к деталям.

Губернатор региона Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона сообщил, что в Московской области с 1 июля будут проиндексированы зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры на 8-10%.

Он отметил, что увеличение зарплат коснется 110 тыс. человек. При этом уровень зарплат в зависимости от позиций составит от 5 до 12 тыс. рублей.