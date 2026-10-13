Студент из Конго остался на улице после отказа в заселении в общежитие
В Казани первокурсник из Демократической Республики Конго не смог заселиться в общежитие Казанского федерального университета из-за отсутствия медицинской справки, сообщает «Челны Live».
О случившемся в соцсетях рассказал Павел Казанцев, который помогал иностранцу добраться из Москвы до Казани. По его словам, студент не владеет русским языком, не имел наличных рублей и российских банковских карт.
Как утверждает Казанцев, администраторы общежития Деревни Универсиады отказали первокурснику в пропуске без справки из местной поликлиники. Молодой человек не ориентировался в городе и не имел средств на другое жилье или такси.
Казанцев вернулся к общежитию, дал студенту наличные и накормил его. Обращение в отдел по работе с иностранными студентами университета не помогло: сотрудники сослались на процедурные требования и не предложили временного жилья.
В итоге попутчик сам нашел и оплатил хостел на время оформления медицинских документов. На момент публикации пресс-служба университета не комментировала ситуацию.
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