Студент из Кирова запутался в адресах, работая курьером в Набережных Челнах

Студент Егор приехал в Набережные Челны из Кирова и устроился курьером. Первые заказы показали, что привычный поиск по улицам здесь не помогает, сообщает «Челны Live» .

Егор поступил на машиностроителя в филиал Казанского федерального университета. В конце августа он заселился в общежитие и решил подработать. В первом заказе приложение указало комплекс, дом и квартиру вместо улицы. Диспетчер подтвердил: ошибки нет.

Студент около 15 минут искал нужный подъезд, пока жительница не подсказала дорогу с балкона. В Челнах действует двойная адресация: жители ориентируются на номера комплексов и домов. Позже при доставке в 56-й комплекс, 17-й дом, третий подъезд ему вновь понадобилась помощь клиентки: вход оказался с другой стороны.

Егор также заметил, что в Центральном районе перед некоторыми однозначными номерами домов ставят ноль, а в Комсомольском — нет. Через пару недель он запомнил основные комплексы, стал реже пользоваться навигатором и уточнять у клиентов номер комплекса и подъезд. Однако навигатор иногда приводил к соседнему дому с тем же номером.

«Через месяц понимаешь, что так даже проще: назвал три цифры, и тебя уже ждут у нужной двери. Главное — один раз пережить этот первый день», — заключил Егор.

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