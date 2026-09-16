Студент из Германии назвал Россию безопаснее вокзалов ФРГ

Студент из Германии Бьерн рассказал, что чувствует себя в России в полной безопасности и считает ее безопаснее многих центральных вокзалов ФРГ, сообщает «Царьград» .

Бьерн приехал в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи. Он рассказал, что ранее уже путешествовал по российским городам и начал изучать русский язык.

Студент заявил, что в Германии можно столкнуться с разными опасностями, тогда как в России он чувствует себя спокойно. Русских он назвал дружелюбными и отметил, что угрозы от них не ощущает.

«Мы все похожи. Просто выглядим немного по-другому, верно?» — сказал Бьерн.

По его наблюдению, при первом знакомстве русские могут показаться холодными и сдержанными.

«Но как только вы с ними заговорите, вы растопите лед, они тут же станут приветливыми и дружелюбными», — поделился студент.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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