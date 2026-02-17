Студент из Электроуглей победил на региональном чемпионате «Профессионалы» в Подмосковье

Студент колледжа «Энергия» из Электроуглей Норайр Тер-Геворкян занял первое место в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» по инженерному дизайну САПР, который прошел с 9 по 14 февраля в Луховицком авиационном техникуме, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Третьекурсник колледжа «Энергия» из Электроуглей Норайр Тер-Геворкян, обучающийся по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», стал победителем чемпионата. В ходе конкурса он успешно выполнил задания по механической сборке, разработке чертежей, проектированию конструкций и созданию деталей из листового материала.

В финальном модуле «Машиностроительное производство» студент разработал комплекс, включающий теплицу и беседку, используя модуль «рамные конструкции». Подготовка к чемпионату велась под руководством преподавателя-наставника Елены Карпышевой как в рамках учебного процесса, так и на дополнительных тренировках.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.