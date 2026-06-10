Студент из Екатеринбурга показал Тиму Куку свое приложение

сегодня в 15:52

Apple отметила студента из Екатеринбурга на конкурсе Swift Student Challenge

22-летний Антон Баранов представил главе Apple Тиму Куку систему, которая помогает улучшать речь и осанку, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Антон Баранов учится в Техническом университете Центрального Гессена (THM) в Германии. Он лично показал свою разработку Тиму Куку в Калифорнии.

Приложение отслеживает поведение пользователя. Если человек сутулится или произносит характерные «э-э-э», система отправляет уведомление на смартфон и в наушники.

Идея появилась после неудачного собеседования. В 16 лет Антон не смог четко рассказать о своих проектах из-за волнения.

В мае 2026 года Apple присвоила екатеринбуржцу звание Distinguished Winner в конкурсе Swift Student Challenge. Тим Кук назвал разработку примером того, как современные технологии помогают людям достигать целей, которые раньше казались недостижимыми.

Apple разместила проект на корпоративном сайте. 8 июня Технический университет THM опубликовал пресс-релиз об успехе уральского студента.

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