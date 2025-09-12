Студенческий «Регуляторный хакатон» прошел в павильоне «Экономика Москвы»

В столице в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» на площадке павильона «Экономика Москвы» в парке «Музеон» состоялся межвузовский конкурс «Регуляторный хакатон», организованный Департаментом экономической политики и развития и АНО «Мосстратегия», передает пресс-служба ведомства.

Мероприятие объединило студентов Финансового университета, МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГУУ. Они решали практические кейсы, посвященные перспективам применения искусственного интеллекта в сферах транспорта, образования, строительства, благоустройства и медицины.

Участникам предстояло провести анализ действующего законодательства, выявить риски и предложить варианты правового регулирования, которые позволят безопасно внедрять цифровые технологии.

Работу команд оценивали эксперты из разных отраслей, в том числе представители органов исполнительной власти столицы.

«Важно, чтобы будущие специалисты уже сегодня учились не только анализировать нормативные акты, но и применять современные технологии, включая искусственный интеллект. Конкурс показал, что студенты способны разрабатывать продуманные регуляторные решения для ключевых сфер. Такой опыт помогает им еще во время учебы понять, как использовать цифровые инструменты и экспертные подходы для выработки эффективных решений», – сказала заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Лучшее решение предложила команда МГУ, разработавшая комплексный подход к регулированию искусственного интеллекта в сфере медицины с учетом интересов государства, бизнеса и горожан. Второе место заняла команда МГУУ, третье - команда Финансового университета при Правительстве РФ.

Средний возраст студентов составил 20 лет. Для участия не требовался практический опыт в законотворческой или правоприменительной сфере – важнее было умение работать в команде и применять современные цифровые инструменты. В ходе хакатона студенты получали консультации от практикующих юристов и экспертов отрасли.

«Развитие культуры оценки регулирующего воздействия и вовлечение молодежи в работу с современными технологиями – это инвестиция в будущее города. Чем раньше студенты начнут применять такие инструменты, тем быстрее они смогут вносить вклад в развитие городской экономики и создание комфортной среды для жителей», – добавила Багреева.

Организатор хакатона АНО «Мосстратегия» планирует продолжить серию образовательных мероприятий, расширяя круг участников и вовлекая в обсуждение актуальных кейсов все больше студентов столичных вузов.