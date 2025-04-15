Студенческие волонтерские отряды Мытищ продолжают посещать штабы поддержки СВО

В минувшие выходные студенческий волонтерский отряд Российского университета кооперации посетил АНО «От сердца к сердцу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие встречи, организованные по инициативе молодежного совета при главе городского округа Мытищи, проходят регулярно и главная их цель — поддержка военнослужащих. Студенты под руководством опытных волонтеров «От сердца к сердцу» освоили навыки плетения маскировочных сетей, которые в дальнейшем отправятся в зону СВО.

«Регулярные встречи с волонтерами штаба стали важной частью нашей волонтерской деятельности. Инициатива Молодежного совета по созданию таких отрядов в каждом учебном заведении позволяет на постоянной основе оказывать посильную помощь нашим защитникам. Каждая такая встреча — это возможность не только научиться чему-то новому, но и почувствовать себя частью большого и важного дела», — подчеркнула член молодежного совета при главе г. о. Мытищи, студентка РУК Марина Дмитриева.

Волонтер АНО «От сердца к сердцу» Татьяна Альмухаметова отметила, что плетение сетей непростая и кропотливая работа.

«Ребята с усердием и старанием резали ленты и вплетали в основу для сетей. Благодарим руководителя университета, педагогов и ребят за поддержку наших бойцов и веру в нашу Победу», — рассказала Альмухаметова.

Инициатива молодежного совета при главе Мытищ по созданию волонтерских отрядов при каждом высшем или среднем специальном учебном заведении округа позволяет систематически вовлекать молодежь в социально значимую деятельность и оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.