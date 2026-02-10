Стройку объектов ТКО начнут контролировать онлайн по видео

Мониторинг в режиме реального времени позволит эффективнее следить за ходом реализации инфраструктурных проектов. На данный момент 29 регионов представили информацию о наличии систем видеонаблюдения на 61 объекте, передает пресс-служба Российского регионального оператора.

Уже 1 мая текущего года РЭО запустит в стране пилотный функционал по мониторингу строительства объектов инфраструктуры онлайн. Сбор данных предлагается осуществлять централизованно в единой цифровой системе мониторинга строительных работ. Система позволит обеспечить выявление отклонений от графиков и проектных параметров и своевременно реагировать на изменения. Это повысит управляемость проектов строительства, будет способствовать повышению дисциплины участников строительного процесса. Данные будут передаваться в систему учета отходов ФГИС УТКО.

В общей сложности строительно-монтажные работы в этом году планируется начать на 150 объектах. На всех площадках должны будут организовать системы видеонаблюдения. При этом важно отметить, что дистанционные методы контроля не заменят традиционные: специалисты РЭО продолжат регулярно выезжать на объекты с проверками.

«Развитие инфраструктуры является важнейшим этапом для становления в стране экономики замкнутого цикла. Всего с 2025 по 2030 годы, благодаря различным мерам государственной поддержки, например, субсидиям от Правительства РФ (Постановление № 1222), в российских регионах будет введено в эксплуатацию 408 комплексных объектов инфраструктуры по обращению с отходами. Для обеспечения прозрачности строительства и оперативного контроля сроков и качества работ, особое внимание уделяем мониторингу за счет оснащения стройплощадок современными системами видеонаблюдения», — отметили в пресс-службе РЭО.

В 2019–2025 годах уже введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО: 200 — по обработке, 113 — по утилизации, 20 — по обезвреживанию, 39 — по размещению отходов. Введенные мощности по обработке составили 24,68 миллиона тонн, по утилизации — 7,56 миллиона тонн, по обезвреживанию — 0,48 миллиона тонн, по размещению — 7 миллиона тонн.