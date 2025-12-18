Стройкомпании в Ленинском напомнили о недопустимости бесконтрольных сбросов

Признаки нарушения природоохранного законодательства установлены Минэкологии Московской области в Ленинском округе. Ранее в министерство поступила информация о сбросе сточных вод на территории технопарка «Коробово», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наши сотрудники провели выездное мероприятие, обследовали территорию и установили, что с одного из участков в технопарке проведен шланг, с которого сточные воды стекают на рельеф местности. Территория вблизи точки сброса затоплена сточными водами», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Удалось выяснить, что участок принадлежит компании «Карат», специализирующейся на дорожном строительстве. Источник сброса, как объект негативного воздействия, в государственный реестр не внесен. По данному факту компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение было объявлено МБУ Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис», которое организовало сброс сточных вод в приток реки Битца без оформления разрешения на пользование водным объектом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.