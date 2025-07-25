Стройготовность фармакологического предприятия в Воскресенске составляет 50%

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На территории промышленного технопарка «Федино» в Воскресенске строят крупное фармакологическое предприятие. Здесь будут производить сырье для изготовления гепарина натрия. Это позволит компенсировать потребности российского рынка, а также рынков стран СНГ в этой продукции. Об этом сообщается на сайте «МедиаБанк Подмосковья».

Гепарин натрия уменьшает свертываемость крови и препятствует образованию тромбов. Его получают из слизистой оболочки тонкого кишечника животных.

Производственный корпус предприятия готов уже на 50%. На объекте установлены опоры для оставшихся двух корпусов. Строители начинают возведение стен.

Подготовлены фундаменты в двух корпусах под оборудование, готовятся к монтажу. Завезено 50% оборудования, через две недели начнут его установку.

Газ и электричество подведены. Сделали сопряжение с дорогой. Также подготовили проекты на офисное и бытовое здание.

До конца года планируют завершить строительство первой очереди производства. В начале следующего года планируется набрать 250 работников на обучение.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.

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Автор текста, фото и видео — Ольга Антонова