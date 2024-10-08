Строящиеся поликлиники в Ленинском округе готовы на 80 и на 50%

В Ленинском городском округе продолжается возведение двух больших поликлиник: на 750 посещений в смену — в Сапроново и на 1000 посещений — в Мисайлово. Первая готова наполовину, строительство второй выполнено уже на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы. Поликлинику в Сапроново будет удобно посещать в том числе жителям крупного 6-го микрорайона Видного. Она будет рассчитана на прием 500 взрослых и 250 детей в смену», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что на сегодняшний день на стройплощадке — свыше 200 рабочих и 4 единицы техники, включая автокран и экскаваторы. На объекте ведутся отделочные и фасадные работы, обустройство инженерных коммуникации, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, отопления и теплоснабжения, а также лифтового оборудования. Поликлинику строят в рамках национального проекта «Здравоохранения» и планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

«В „Пригороде Лесное“ медицинский объект возводится по инвестиционному соглашению. Застройщик рассчитывает завершить строительные работы уже до конца текущего года. Здесь уже ведется чистовая отделка, установка сантехники, освещения, поставка оборудования», — рассказал Станислав Каторов.

Поликлиника в ЖК «Пригород Лесное» станет самой большой в Ленинском округе, там будут принимать 500 взрослых и 500 детей каждую смену.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.