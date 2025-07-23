Строительство очередей в индустриальном парке Солнечногорска удвоит число рабочих мест

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с членом Совета Федерации Беланом Хамчиевым, первым замглавы муниципалитета Кириллом Типографщиком и депутатом Совета депутатов Степаном Козловым посетили крупнейший индустриальный парк Подмосковья — «Индастриал Сити». Этот объект расположен в деревне Есипово и представляет собой современное цифровое производственное пространство, которое становится ключевым фактором роста экономики региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время осмотра территории делегации была представлена третья очередь парка, чья площадь составляет около 15 га. Уже приступили к строительству четвертой и пятой очередей, что позволит существенно увеличить количество создаваемых рабочих мест и привлекать еще большее число инвесторов.

«Индастриал сити — это уникальный парк, не имеющий аналогов в России. На его территории располагаются различные предприятия и помещения, подходящие для бизнеса любого масштаба — от стартапов до крупных производств. К тому же, это прекрасная площадка для реализации проектов импортозамещения и развития нашей экономики», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Во время визита особое внимание уделили предприятиям, расположенным на территории индустриального парка. В их числе ООО «Полуприцепы Хелфиммер», которое недавно переехало из Москвы. Компания осуществляет сборку полуприцепов, оборудовав цех кран-балкой и оснастив всем необходимым сборочным и проверочным инструментом.

Также гости осмотрели лидирующее в ЦФО производство самоклеящихся этикеток — ООО «ФЛЕКСО-ПАК». По мнению экспертов, продукция компании соответствует стандартам типографии, что делает ее лидером рынка.

Сейчас парк насчитывает порядка 600 рабочих мест, однако после завершения нового этапа строительства количество трудоустроенных жителей увеличится почти вдвое, достигнув показателя свыше тысячи сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.

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