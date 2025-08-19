Строители завершают чистовую отделку помещений в Радумльском детском саду

Уже 1 сентября дети смогут начать учебный год в полностью обновленном и современном учреждении, которое станет полноценным образовательным комплексом.

Детский сад включает в себя два двухэтажных корпуса и собственный бассейн, оснащенный современными системами фильтрации, который после запуска будет функционировать круглый год. Строители уже завершили 90% всех работ: на данный момент активно ведут финальную отделку помещений и начинают благоустройство территории, включая укладку нового асфальта.

«Первое здание было построено еще в 1968 году, затем после 2000-х появились пристройки и первый в округе собственный бассейн. И чтобы в него попасть, детям не нужно выходить на улицу из группы. Рад, что совсем скоро наши малыши смогут начать свой путь в мир знаний в комфортных и современных условиях», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Планируется, что к концу августа первый корпус будет полностью готов к размещению мебели, а бассейн начнет свою работу в течение месяца. В обновленном саду сформируют восемь групп, предназначенных для 154 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.