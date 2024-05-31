сегодня в 22:05

Строители проводят пусконаладочные работы в новом детском саду в Подольске

По государственной программе Московской области в мкр. Климовск городского округа Подольск завершено строительство детского сада на 240 мест. Рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования. Главгосстройнадзор проведет предитоговый профвизит на предстоящей неделе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте трудится 24 рабочих, строительно-монтажные работы завершены, ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели. Общая строительная готовность составляет 95%.

Площадь здания составляет 3,2 тыс. кв. м. Новый детский сад рассчитан на 240 малышей от 1,5 до 7 лет.

В здании разместились просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты. На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки.

Новое дошкольное учреждение повысит доступность и качество образования, открыть группы для детей раннего возраста.

Завершить все работы планируется в июле 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.