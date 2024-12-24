Стричься, бриться и ругаться: что еще под запретом у католиков под Рождество

Историки рассказали, что запрещено делать в канун католического Рождества, а также какие традиции европейского праздника переняли в России, сообщает «Вечерняя Москва».

Католическое Рождество отмечается 25 декабря в 145 странах мира. Этот праздник имеет множество традиций и ритуалов, рассказал историк Андрей Захаров.

В рождественский Сочельник — с 24 на 25 декабря — в католических храмах служат мессы, после которых во всех домах начинается праздничный ужин. На столе по традиции должно быть не менее 12 блюд — по числу апостолов. Кстати, пост у католиков не такой строгий и уже накануне Сочельника им разрешается попробовать немного рождественской еды.

Как отметил историк Вячеслав Петров, 24–25 декабря запрещалось ссориться, отказывать в помощи кому бы то ни было, отказывать в крове и еде животным и бедным людям, скупиться на украшения дома и стола, выполнять тяжелую работу, убираться и шить, забивать скот, рыбу и птицу, а также гадать и гасить камин до рассвета.

По словам Петрова, некоторые традиции католического Рождества пришли и в русский Новый год. Например, наряжать елку стали по примеру немцев еще в эпоху Петра Первого, а немцы взяли этот сакральный обряд у древних кельтов. Еще один европейский рождественский обычай, принятый в России, — запекать гуся, фаршированного яблоками, черносливом, грибами.

Также в России на европейский манер украшают двери рождественскими адвент-венками (в Европе их готовят за месяц до праздника). Кроме того, на Новый год у россиян принято ходить по соседним квартирам с песнями и угощениями — так же на Рождество делают в Европе дети, с собой часто берут рождественские вертепы как символ рождения Христа.