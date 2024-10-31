Страуса-беглеца Васю наконец-то поймали

Устроившего неделю назад побег с фермы в Сыктывкаре Республики Коми страуса Васю удалось поймать. Для этого использовали лассо, сообщает Baza .

31 октября на поиски Васи отправили учащихся университета СГУ им. Питирима Сорокина. Страуса удалось поймать, в том числе потому, что он устал.

После недели пребывания в бегах птица начала двигаться медленнее, и не так ловко, как раньше. Более того, Вася сам покинул лес, как будто бы хотел, чтобы его поймали.

Птицу связали, после чего ввели успокоительное. Вася направляется обратно домой.

Ранее в Норвегии убили 40 оленей. Они пытались сбежать в Россию.