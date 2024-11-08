Стратегическая сессия по развитию города будущего стартовала 8 ноября в Дубне

В Дубне проходит стратегическая сессия по развитию города будущего. Мероприятие идет в рамках реализации соглашения между Агентством стратегических инициатив и ОИЯИ. Главная цель — создать комплексное видение будущего города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дубна — город-магнит, который притягивает новые кадры и новые идеи. Сегодня он развивается по разным направлением: в ОИЯИ в следующем году будет реализован проект с бюджетом в 35 миллиардом рублей, который привлечёт тысячи научных сотрудников. Рядом открываются новые предприятия особой экономической зоны, расширяет горизонты и университет «Дубна». А значит, растёт и число жителей, а вместе с этим повышаются требования к возможностям, комфорту, безопасности.

«Всё это ставит перед нами главный вызов — как дальше должен развиваться город. Наверное, нам нужно заново посмотреть на транспортные артерии, формат строительства жилья, служебного и частного, наверное, нам нужно посмотреть какой стиль должен быть у города, в смысле жилой застройки, вопросы соцобеспечения, сады, школы», — отметил академик РАН, директор Объединённого института ядерных исследований Григорий Трубников.

В прошлом году Президент России на встрече с директором ОИЯИ поддержал развитие территорий с высоким научно-технологическим потенциалом, работу с которыми и ведет АСИ вместе с Минобрнауки России. Сейчас Дубна участвует в программе агентства как один из пилотных городов.

Делегация АСИ посетила культурные, образовательные и научные объекты города. Для гостей провели экскурсию в Объединенном институте ядерных исследований, обновленной первой школе, ДК «Мир» и показали самые интересные места наукограда.

Гости высоко оценили работы по благоустройству, которые ведутся в городе. В том числе, преображение левобережной части города, где в этом году проведены масштабные работы на улице Центральной и площади Космонавтов.

В рамках этой сессии участники — команда главы, народные избранники, представители ОИЯИ и градообразующих предприятий, — приступили к работе в группах. Они предложили свои решения по улучшению городской среды и социальной инфраструктуры, разработали предложения по возможным механизмам финансирования, обсудили кадровую политику, а также вопросы территориального брендинга и туризма.

«У нас основная задача — не делать типовые мероприятия, которые все и без нас делают, наша задача- придумать новые форматы, чтобы решать важные задачи. Сейчас формат- стратегическая сессия, я попрошу отнестись к этому, с одной стороны, серьезно, а с другой творчески. Это не совещание, где мы говорим об успехах, это рассуждение о территории, где все дружно живут, работают, какое совместное будущее у этой территории», — пояснила заместитель директора дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Мария Комкова.

Глава городского округа Максим Тихомиров отмечает, результаты этой сессии лягут в основу стратегии социально-экономического развития Дубны как наукограда до 2035 года.

«Мы знаем, что Дубна это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это говорит о престижности города и ставит перед нами ряд вызовов в том, чтобы сделать город комфортным, благоустроенным, современным», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

На стратегической сессии не просто разработают стратегию будущего, но и подготовят мастер-план с пошаговой инструкцией.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.