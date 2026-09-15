«Страшный грех»: патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов

Патриарх Кирилл выступил с таким призывом во вторник в Московской городской думе. Он заявил, что супругам следует помогать женщинам, которые рассматривают возможность аборта.

«Огромная страна — от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения (об аборте — ред.), но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумалась делать, объяснить ей», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, если женщина говорит о скромных жилищных условиях или зарплате, супругу следует пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка. Патриарх назвал аборт страшным грехом.

«В России действительно ежегодно лишаются жизни сотни тысяч детей (в результате абортов — ред.). Невыдуманная статистика», — подытожил патриарх Кирилл.

В 2025 году число прерываний беременности в России сократилось на 5% до 321 тысячи случаев. Медицинских абортов по желанию женщин стало меньше на 9,9% — до 120,6 тысячи, следовало из доклада Минздрава, о котором ранее писал «Коммерсант».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.