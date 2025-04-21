«Страницы Победы»: акцию «Библионочь» посвятят памятным историческим событиям

Заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина заявила, что акцию «Библионочь» 26–27 апреля в Москве в этом году планируется посвятить 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет под девизом «Страницы Победы», сообщает газета «Известия» .

В библиотеках и культурных центрах города пройдет более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов и творческих встреч.

«Проект объединит порядка 400 культурных площадок — почти вдвое больше, чем в прошлый раз. В этом году событие будет посвящено 80-летию Победы», — сказала Сергунина.

По ее словам, во многих учреждениях дети смогут присоединиться к уникальному флешмобу «Письма Победы». В его рамках они узнают о фронтовых «треугольниках» и смогут написать послания ветеранам и героям СВО.

Еще один патриотический проект — «Час памяти», в котором участникам предложат написать историю своей семьи, связанную с Великой Отечественной войной.