«Страх»: радиостанция Судного дня снова пугает сообщениями

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два сообщения 19 марта. Об этом говорится в Telegram-канале « УВБ-76 эфир ».

«НЖТИ НЖТИ 04792 СТРАХ 9020 6368 КАТЕТ 5891 7279», — так звучало первое сообщение.

Во втором было слышно слово «Перова».

УВБ-76 — таинственная радиостанция, запущенная в 1976 году. На сленге ее называют «жужжалка», поскольку большую часть эфира занимает жужжание и шумы. На волнах отправляются закодированные сообщения.

